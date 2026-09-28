【習特會】王毅談習近平訪美：拓展中美關係新定位，維護總體穩定大局

就國家主席習近平對美國剛剛結束的國事訪問，中國外交部長王毅表示，此次歷史性訪問豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，維護了中美關係總體穩定的大局，將對世界和平與發展事業產生深遠影響。



此訪重要的政治成果是兩國元首進一步拓展了中美關係新定位的內涵，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，為中美探索大國相處之道提供了更明確的戰略指引。



他並解釋稱，尊重就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切；公平意味著開展互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢；對等意味著兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。



「這是習近平主席時隔11年再次對美國進行國事訪問，實現兩國元首半年內互訪，創造了中美交往的歷史。」王毅說。



據其介紹，訪問前夕，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，包括建立並推進貿易理事會和投資理事會、設立農業工作組、「300億美元」對等降稅、延期吉隆坡經貿磋商成果等，穩定了兩國經貿關係，穩住了市場信心，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是利好。



「中美經貿關係歷經曲折，今天的穩定局面來之不易。」他強調，美方一些勢力泛化國家安全概念，動輒把經貿問題政治化，打壓在美中資企業，限制中國對美投資，製造市場准入障礙，鼓動「脫勾斷鏈」，這不符合任何一方利益，只會讓雙方的利益交集越變越小。



他指出，美方應當公平對待中國企業，秉持平等、尊重、互惠的精神，通過對話談判找到解決問題的出路；雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。



*在求同存異中妥處分歧和矛盾*



王毅表示，中美國情不同，存在分歧很正常，有些分歧還很尖銳，不少矛盾也很複雜；「但在求同存異中妥處分歧和矛盾，是中美建設性戰略穩定關係的應有之義。」



兩國元首同意，發揮好政治外交渠道的協調作用。兩國軍隊應保持常態化對話，經貿、財金、執法、人文等各部門有必要加強溝通，增信釋疑、管控分歧、積累互信。



王毅還提到，芬太尼濫用給很多美國家庭帶來難以彌合的創傷。儘管這一問題不是中國造成的，但中方從人道主義和中美關係大局出發，始終以最大善意，盡最大努力為美方應對芬太尼危機提供協助。



「北京會晤以來，中方再次新增列管易製毒化學品並加強出口監管，同美方聯合破獲多起涉毒案件，體現了中方的誠意。」他稱，兩國元首責成雙方執法部門繼續加強合作，共同打擊跨國犯罪。



「事實證明，中美能夠通過合作辦成一系列大事、好事。」王毅指出，雙方各部門、各層級都要以釘釘子精神落實好兩國元首達成的重要共識，「不以善小而不為，不以惡小而為之，在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，共同開創中美關係更加美好的前景。」

《經濟通通訊社28日專訊》