《經濟時評》羅兵咸永道：出口仍為中國下半年經濟增長支柱，料人行不會大幅降息

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羅兵咸永道中國經濟學家嚴崢發布關於中國第三季度經濟的最新報告稱，2026年上半年，中國經濟同比增長4.7%，但增長動能呈現分化趨勢。展望下半年，出口將繼續作為增長的核心支柱，政策制定者也將大力推進結構性改革，旨在提升消費佔比並將資金引向更高生產力的行業。



*市場機遇仍將高度集中於科技等領域*



報告指出，2026年上半年，中國經濟增長4.7%，處於政府預期的目標區間內。經濟增長動能從第一季度到第二季度有所放緩，且各領域發展並不均衡。出口與先進製造業領跑，AI硬件、半導體和其他高新技術產品的製造企業實現了強勁增長，利潤不斷上升。內需相關行業較為低迷，消費者支出趨於謹慎，社會消費品零售總額僅增長1.3%；同時民間投資與房地產市場依然偏弱。



另外，借貸成本處於低位，但信貸需求並未明顯回升--這表明相較於進一步降息，提升市場主體的消費與投資意願才是關鍵所在。市場機遇仍將高度集中於科技與國際貿易相關領域；而與房地產、大額消費品及傳統基建相關的行業則可能繼續承壓。



*料人行維持寬鬆貨幣政策，但不會大幅降息*



展望下半年，預計財政支出將在支撐經濟增長方面發揮更大作用。與此同時，人行預計將維持寬鬆支持性的貨幣政策，但不會採取大幅降息舉措。出口預計仍將是一大亮點，特別是在AI相關和清潔能源產品領域，不過與歐美之間的貿易摩擦仍是需要重點關注的不確定因素。



針對消費的扶持政策更傾向於精準施策而非全民普惠。更深層次的轉變在於結構性改革：通過增加對醫療保健、旅遊和教育等服務型消費的投入，從長遠上提高消費在整體經濟中的比重。



投資與房地產方面，基礎設施投資將提供一定支撐，但固定資產投資總體可能維持偏弱狀態。經濟要實現更全面的復甦，將取決於房地產市場的止跌回穩以及民營企業信心真正得到改善，而這兩者都需要時間。

《經濟通通訊社28日專訊》