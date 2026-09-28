《Ａ股行情》滬綜指低開0.26%，高盛指習特會沒緩解中美深層次矛盾

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中國國家主席習近平上周完成美國國事訪問，兩國元首達成八點成果共識，包括同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，同意建立中美人工智能對話及人工智能事件的溝通渠道。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.26%，報3878.41點，深成指低開0.38%，創業板指低開0.65%。盤初醫藥板塊造好，有色、煤炭股走低。



高盛在報告中指出，儘管美國總統特朗普與習近平的峰會氣氛友好，但兩國之間深層的緊張關係依然存在。該行認為，峰會取得的具體成果有限，兩個月的休戰延期亦短於預期；而中美之間存在重大分歧或緊張關係的領域，在雙方公告中要麼一筆帶過，要麼完全沒有提及。特朗普還在考慮140億美元的對台軍售，這可能推遲至APEC或G20峰會之後。



中國商務部網站今日發文，由商務部美大司負責人解讀第八輪中美經貿磋商成果。其中，雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。雙方並同意建立中美貿易理事會，下設農業工作組，今年底前將舉行工作組第一次會議；同意建立中美投資理事會，雙方經貿團隊將圍繞潛在投資機遇和投資障礙開展常態化對話。



另外，美國兩黨議員25日聯合提出一項法案，擬禁止聯邦政府在涉密政務系統中，搭載中國生產的光模塊組件。提案點名中際旭創(深:300308)和新易盛(深:300502)，並將其子公司、關聯公司，以及採用相關固件、軟件或組件的受管制產品納入範圍。消息拖累中際旭創和新易盛盤初下挫。



另外，人民銀行今日進行1390億元（人民幣．下同）7天期逆回購，同時開展了6610億元隔夜逆回購操作和3000億元14天期逆回購操作。公開市場今日有6603億元逆回購到期，即今日淨投放4397億元。本周（9月28日至30日）公開市場將有7033億元逆回購到期。

《經濟通通訊社28日專訊》