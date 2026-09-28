  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

28/09/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.26%，高盛指習特會沒緩解中美深層次矛盾

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指今早低開0.26%，醫藥股漲，有色煤炭股跌
▷ 高盛指習特會未緩解中美深層矛盾，雙方協議降關稅
▷ 美議員提案禁中國光模塊組件，中際旭創新易盛股價挫

　　中國國家主席習近平上周完成美國國事訪問，兩國元首達成八點成果共識，包括同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，同意建立中美人工智能對話及人工智能事件的溝通渠道。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.26%，報3878.41點，深成指低開0.38%，創業板指低開0.65%。盤初醫藥板塊造好，有色、煤炭股走低。
　　
　　高盛在報告中指出，儘管美國總統特朗普與習近平的峰會氣氛友好，但兩國之間深層的緊張關係依然存在。該行認為，峰會取得的具體成果有限，兩個月的休戰延期亦短於預期；而中美之間存在重大分歧或緊張關係的領域，在雙方公告中要麼一筆帶過，要麼完全沒有提及。特朗普還在考慮140億美元的對台軍售，這可能推遲至APEC或G20峰會之後。

　　中國商務部網站今日發文，由商務部美大司負責人解讀第八輪中美經貿磋商成果。其中，雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。雙方並同意建立中美貿易理事會，下設農業工作組，今年底前將舉行工作組第一次會議；同意建立中美投資理事會，雙方經貿團隊將圍繞潛在投資機遇和投資障礙開展常態化對話。

　　另外，美國兩黨議員25日聯合提出一項法案，擬禁止聯邦政府在涉密政務系統中，搭載中國生產的光模塊組件。提案點名中際旭創(深:300308)和新易盛(深:300502)，並將其子公司、關聯公司，以及採用相關固件、軟件或組件的受管制產品納入範圍。消息拖累中際旭創和新易盛盤初下挫。

　　另外，人民銀行今日進行1390億元（人民幣．下同）7天期逆回購，同時開展了6610億元隔夜逆回購操作和3000億元14天期逆回購操作。公開市場今日有6603億元逆回購到期，即今日淨投放4397億元。本周（9月28日至30日）公開市場將有7033億元逆回購到期。
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會：Frenemies

28/09/2026 08:10

大國博弈

說說心理話

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

人民幣觀察｜習特會即將登場，人民幣會不會被擺上談判桌？

23/09/2026 11:24

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金