《中美關係》中國商務部：將對美國農產品、醫療器械、煤炭等約300億美元商品降低關稅

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中國商務部網站今早發文解讀第八輪中美經貿磋商成果，當中包括雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平；同意建立中美貿易理事會，下設農業工作組，今年底前將舉行工作組第一次會議等。



中國商務部網站隨後再發文公布中美貿易理事會和「300億對300億」對等降稅框架有關情況。商務部介紹，中美雙方在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅框架達成共識。雙方商定對各自規模約為300億美元（參照2024年度雙邊貿易額）的進口產品，在符合雙方各自國內法律和程序的基礎上，以對等方式提供降低關稅待遇。其中超過90%的產品，將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。



*美方將對中國玩具、家電等約300億美元商品降低關稅*



中美雙方基於各自市場需要和產業利益，商定了對等降稅產品清單。美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自華進口商品降低關稅。中方將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅。雙方商定共同公布各自降稅產品清單。



後續，雙方將在履行各自國內相關法律程序後，同步實施降稅。這一安排有助於穩定中美貿易，為中國相關產品對美出口創造較好條件，也有利於滿足國內市場需求，加強雙方在農產品、能源、製成品、消費品等領域的貿易合作。



此外，商務部介紹，根據工作規程，貿易理事會的任務是優化雙邊貿易，將討論優化雙邊貿易的安排和影響貿易的問題。相信貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障，助力中美建設性戰略穩定關係。雙方同意在貿易理事會下設立農業工作組，討論包括監管和市場准入在內的相關議題，處理貿易關切，擴大農業領域務實合作。農業工作組計劃在2026年底前召開首次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。

《經濟通通訊社28日專訊》