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28/09/2026 12:10

《中美關係》央視專訪美中貿易全國委員會會長：穩定健康的中美關係，可讓各國自主追求本國利益

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 央視習近平訪美前專訪美中貿易全國委員會會長
▷ 譚森指穩定中美關係利各國自主追求本國利益
▷ 美中貿易全國委員會成立於中美建交前，會員含270家美企

　　據央視新聞最新報道，在國家主席習近平出訪美國進行國事訪問前夕，央視總台「高端訪談」專訪了美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC）會長譚森(Sean Stein)。對於「穩定、健康、可持續發展的中美關係對世界來說意味著甚麼？」譚森表示，「維護穩定可預期的美中關係，可以讓各國自主追求本國利益，充分收獲同美國、同中國深度交往帶來的紅利」。

　　據介紹，美中貿易全國委員會是中美建交前美方專門成立的民間對華貿易組織，如今會員包括約270家在華運營的美國企業，涵蓋科技、金融、製造、醫療等諸多領域。譚森表示，過去在中美相關議題裏，與國家安全的交集很小，後來幾乎所有領域全部被劃入國家安全範疇，旅遊、貿易、人員往來、教育，方方面面都被視作國家安全問題，「這樣就過分了」。

　　譚森稱，「我們努力推動雙方在一個合理的平衡點上達成共識，明確究竟甚麼是真正的國家安全，甚麼不是。我們也明確告知雙方政府：國家安全的界定應當狹義且透明，這也是建立互信的途徑」。

　　譚森指出，他由衷相信，中美關係的穩定不僅有益於中美兩國，還能夠給世界各國帶來確定性。無論是東盟國家、全球南方國家，還是歐洲國家、拉美國家，各國可以清楚地知道該如何同中美兩國打交道。畢竟沒有國家願意選邊站隊，沒有國家想要把自己劃入某一方的陣營，各國在中美兩國都存在利益。
《經濟通通訊社28日專訊》

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