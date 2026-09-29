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AH股新聞

29/09/2026 16:37

《債務風險》彭博：人行推新工具提供低息再貸款，助地方國企支付欠款

　　據彭博引述知情人士透露，中國已開始提供低息資金，籍此幫助地方政府關聯企業支付拖欠帳款，從而加大力度修復企業資產負債表，並掃除制約投資的一大障礙。

　　知情人士稱，人行設立了一項新的再貸款工具，用於向商業銀行和政策性銀行提供低成本資金。這項工具旨在鼓勵銀行貸款給大多是國企的地方政府融資平台（即城投公司），還有其他地方政府關聯企業。知情人士並指，有別於人行其他「結構性工具」為符合條件的金融機構設定了可用金額上限，這項新工具未設限額，而是將按需提供資金。銀行目前已然可以向人行申請這項資金。

　　報道指出，人行尚未正式公布這項工具，也未將它與其他定向貸款計劃一併列出。

　　據中誠信國際研究院估計，已形成拖欠的政府相關應收帳款有4.5萬億元人民幣，相當於逾3%的GDP。

　　報道認為，推出這項新的融資工具，意味著人行將在化解拖欠款項方面發揮更大作用。這類欠款已在經濟中引發連鎖反應，擠壓企業現金流，並損害企業與政府開展業務的信心。此舉也表明，在經濟放緩加劇並亟須撬動投資之際，財政政策與貨幣政策之間的協調正在加強，以支持經濟。

　　報道提到，人行沒有立即回應彭博的置評請求。
《經濟通通訊社29日專訊》

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