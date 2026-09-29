【提振內房】財政部、人行、金監總局：10月1日起對居民購房實施貸款貼息

財政部、人民銀行、金監總局發布通知，為通過強化財政金融政策協同，支持城鄉居民剛性住房需求，決定自10月1日起在全國範圍內實施居民購房貸款貼息政策，減輕新購買首套住房家庭的商業性個人住房貸款利息負擔，實施期限暫定1年。



*聚焦首套剛需、中小套型且較低價位的住房*



通知明確，所有貸款購買商品住房的居民家庭，同時符合以下條件的，可享受中央財政貼息政策支持：1、使用新發放商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括使用新發放商業性個人住房貸款置換存量貸款；2、所購住房建築面積在120平方米及以下；3、所購住房價格在150萬元（人民幣．下同）及以下。



*單戶可享貼息貸款規模上限為100萬元*



貼息標準為：經辦銀行新發放符合條件的首套住房商業性個人住房貸款，財政部門按照貸款本金給予年化1個百分點、期限不超過5年的貼息支持，單戶可享受貼息的貸款規模上限為100萬元。



貼息資金由中央財政、地方財政分別按照90%、10%承擔。其中，省級及以下財政分擔比例由省級財政部門結合實際自主確定。貼息資金撥付採取「預撥+結算」方式。經辦銀行省行於政策出台後首月及每年1月底前，向當地省級財政部門提出當年貼息資金申請。省級財政部門於政策出台後第2個月及每年2月底前，匯總經辦銀行省行貼息資金申請並報財政部。財政部根據年度預算安排，向省級財政部門預撥中央財政貼息資金，省級財政部門組織做好地方貼息資金保障。



*銀行按月收息時應自動扣除對應貼息金額*



通知強調，經辦銀行要結合網簽備案及房屋買賣合同等有關情況，做好貼息資格審核工作；嚴格履行審貸職責，做好貸款資金受託支付、分類統計、數據監測等方面工作；建立報表統計制度，按月向財政部和省級財政部門報送貸款發放、貼息資金使用情況，抄送人行、金監總局；簽訂貸款合同時，以適當方式告知貼息比例、貼息期限、貼息額度等要素，確保借款人知曉政策內容；按月收息時，自動扣除對應貼息金額，實現「免申即享」，並通過手機短信、APP消息等方式告知借款人國家政策享受情況。



財政部會同金監總局適時組織各地監管局開展聯合抽查，發現通過違規操作套取騙取貼息的，收回貼息資金。對與客戶合謀進行違規操作的銀行，嚴格追究責任，情節嚴重的，不得繼續經辦相關貼息業務。

《經濟通通訊社29日專訊》