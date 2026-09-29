  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2026 11:49

【ＡＰＥＣ】中國貿促會：美企積極報名APEC工商領導人峰會，包括亞馬遜、蘋果、谷歌等

　　中國貿促會今日舉行9月例行記者會。記者會介紹，即將於今年11月17日至18日在深圳舉辦的2026年APEC工商領導人峰會，籌備工作目前進展順利。

　　據介紹，本屆工商峰會受到各方廣泛關注，中外企業報名踴躍，特別是外方企業參會熱情持續攀升。其中，美國企業報名尤為積極，是目前報名企業數量最多的經濟體。亞馬遜、沃爾瑪、蘋果、谷歌、埃克森美孚、微軟等眾多美國世界500強及知名企業均已提交參會申請，涵蓋半導體、人工智能、生物製藥等多個產業領域，充分體現了美國工商界對參與亞太工商合作的高度重視，也反映了當前中美產業鏈供應鏈緊密的合作關係。　

*7月全球經貿摩擦措施涉及金額同比降近兩成*

　　貿促會並公布最新一期的全球經貿摩擦指數。從綜合指數看，2026年7月份全球經貿摩擦指數為101，處於高位。全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降18.7%，環比下降2.2%，主要因為去年同期美國、歐盟、印度等密集發布進出口關稅措施，推升了指數；今年6月份全球發起68宗貿易救濟調查，而7月份則回落至17宗。
《經濟通通訊社29日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰29/09/2026 12:08  《中國要聞》廣西三江縣出台倡導性標準：婚宴不超40桌、農村隨禮不超100元

下一篇新聞︰29/09/2026 11:35  《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.08%，地產股領漲大市

其他
More

29/09/2026 11:29  《中國要聞》最高檢與外匯局聯合印發工作指引，明確外匯領域行刑反向銜接辦案規則

29/09/2026 11:27  《中國要聞》發改委：上半年服務業對經濟增長貢獻率66.1%，擬推新一輪兩業融合試點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 銀行港元定存掀加息戰，兩銀行12個月齊加至3....

28/09/2026 19:01

貨幣攻略

說說心理話

習特會 | 央視：習近平為中美落實新定位指明方向路徑 （不斷...

25/09/2026 17:33

關稅戰

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金