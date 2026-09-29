【ＡＰＥＣ】中國貿促會：美企積極報名APEC工商領導人峰會，包括亞馬遜、蘋果、谷歌等

中國貿促會今日舉行9月例行記者會。記者會介紹，即將於今年11月17日至18日在深圳舉辦的2026年APEC工商領導人峰會，籌備工作目前進展順利。



據介紹，本屆工商峰會受到各方廣泛關注，中外企業報名踴躍，特別是外方企業參會熱情持續攀升。其中，美國企業報名尤為積極，是目前報名企業數量最多的經濟體。亞馬遜、沃爾瑪、蘋果、谷歌、埃克森美孚、微軟等眾多美國世界500強及知名企業均已提交參會申請，涵蓋半導體、人工智能、生物製藥等多個產業領域，充分體現了美國工商界對參與亞太工商合作的高度重視，也反映了當前中美產業鏈供應鏈緊密的合作關係。



*7月全球經貿摩擦措施涉及金額同比降近兩成*



貿促會並公布最新一期的全球經貿摩擦指數。從綜合指數看，2026年7月份全球經貿摩擦指數為101，處於高位。全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降18.7%，環比下降2.2%，主要因為去年同期美國、歐盟、印度等密集發布進出口關稅措施，推升了指數；今年6月份全球發起68宗貿易救濟調查，而7月份則回落至17宗。

《經濟通通訊社29日專訊》