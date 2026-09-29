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29/09/2026 15:20

《大灣區》拱北海關：經港珠澳大橋供港鮮活食品通關時間延長至24小時

　　央視新聞報道，拱北海關今日發布消息，自2026年10月1日起，經港珠澳大橋供港鮮活食品通關時間將由16小時延長至全天24小時，意味著經大橋供港鮮活食品可實現「隨採、隨裝、隨發」，不斷充實香港「菜籃子」。

　　據海關統計，自2023年7月1日大橋口岸開放全品類內地鮮活食品供港以來，截至2026年8月31日，經大橋口岸供港鮮活食品32萬噸，貨值114.5億元人民幣。
《經濟通通訊社29日專訊》

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