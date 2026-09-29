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AH股新聞

29/09/2026 16:24

《中國要聞》科技部：圍繞關乎國家安全等戰略領域，「從1到0」揭示底層科學問題和技術原理

　　國新辦今日下午舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由科技部相關負責人介紹「十五五」時期推進科技強國建設有關情況。科技部部長陰和俊表示，「十五五」時期要全面提升原始創新能力，築牢科技強國根基底座。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，既要面向世界科技前沿，加強「從0到1」的原始創新，積極探索「無人區」；更要圍繞關乎國家安全和重大利益的戰略領域，揭示「從1到0」的底層科學問題和技術原理。要加快推進人工智能賦能科學研究，引領科研範式變革。加強高質量學科體系建設，注重培育新興學科、發展交叉學科。

　　此外，要聚焦國家長遠發展需要和戰略需求，實施好已啟動的國家科技重大專項，凝練和部署一批面向2035的國家重大科技項目。聚焦國民經濟和社會發展中的科技問題，全面啟動實施「十五五」國家科技重點專項。全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域攻關，破解創新鏈上的一切卡點堵點問題。加強人工智能、量子科技、生物科技、腦機接口等前沿技術的研發，搶佔科技發展制高點。　

　　同時，要推動科技創新和產業創新深度融合，以科技創新引領發展新質生產力。強化科技創新的應用導向，強化科技支撐引領現代化產業體系建設，培育壯大新興產業，打造更多萬億級產業集群；前瞻布局未來產業，不斷培育新的經濟增長點。進一步強化企業科技創新和產業創新的主體地位，推動更多創新資源向企業集聚。
《經濟通通訊社29日專訊》

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