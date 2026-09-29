【提振內房】三部門：首次對部分收入相對不高居民房貸進行貼息，進一步打開政策發力空間

財政部、人民銀行、金監總局發布通知，自10月1日起在全國範圍內實施居民購房貸款貼息政策，實施期限暫定1年。期內所有使用新發放商業性個人住房貸款購買首套住房的居民家庭，所購住房建築面積在120平方米及以下、價格在150萬元（人民幣．下同）及以下的，均可享受此次貼息政策。財政部門按照貸款本金給予年化1個百分點、期限不超過5年的貼息支持，單戶可享受貼息的貸款規模上限為100萬元。



三部門有關負責人解讀政策指，近年財政部聯合有關方面在供給側打出組合拳，包括支持發行新增專項債券用於土地儲備、支持地方收購存量商品房用作保障性住房等舉措，優供給、惠民生。此次中央財政首次對部分收入相對不高的群體商業性個人住房貸款進行貼息，在需求側進一步打開政策發力空間：通過強化財政金融協同，發揮財政引導、金融放大、市場運作機制作用，更好地支持和釋放城鄉居民剛性住房需求，實實在在地幫助進城務工人員等新市民、新就業大學生等青年人以及城鎮工薪家庭等剛需購房家庭降成本、減負擔，助力更多的人住有所居。在深入研究的基礎上，財政部會同人行、金監總局等部門形成了政策方案。



*按100萬元房貸計，減少支付利息最多近5萬元*



三部門有關負責人強調，中央財政實施居民購房貸款貼息政策，是住房領域保障和改善民生方式的一種探索，通過對房屋總價、房屋面積、貸款類別等作出界定，盡可能精準惠及目標群體，幫助準備買最普通房子的收入相對不高家庭「降點月供」。



可享受貼息的貸款規模最多100萬元，財政部門給予年化1個百分點的貼息，按照目前首套住房商業性個人住房貸款利率水平，相當於優惠了利率的三分之一，貼息期限最長5年。例如，對於一筆長期限的100萬元商業性個人住房貸款，考慮到大多數房貸按月付息和還款，貸款餘額逐月減少，貼息政策最多可幫助借款人累計減少付息近5萬元。居民家庭享受的具體貼息金額，視貸款規模、期限、還款方式等情況而異。



三部門有關負責人並強調，符合條件的居民家庭均可享受財政貼息支持，執行中資金總規模不設上限，預算已做充分安排，據實結算。此外，考慮到商業性個人住房貸款業務點多面廣，為便於廣大居民家庭就近貸、就近享，開展商業性個人住房貸款業務的全部銀行，都可以按規定經辦居民購房貸款貼息業務。

《經濟通通訊社29日專訊》