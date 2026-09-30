《中國要聞》商務部：明起對巴西牛肉加徵55%關稅，因年度進口配額已用盡

中國商務部公告，牛肉保障措施項下自巴西進口的牛肉於2026年9月29日已達到商務部公告2025年第87號明確的該國家規定數量的100%。根據商務部公告2025年第87號，在巴西牛肉進口數量達到規定數量100%的第3日起（10月1日零點起），自該國進口牛肉將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。



去年12月底發布的商務部公告2025年第87號明確，自2026年1月1日起至2028年12月31日，以「國別配額及配額外加徵關稅」形式對進口牛肉採取保障措施，期間按固定時間間隔逐步放寬。在2026年、2027年、2028年，巴西獲得的配額分別為110.6萬噸、112.8萬噸、115.1萬噸。



巴西總統盧拉9月21日表示，烏拉圭已授權巴西使用其今年未用完的對華牛肉出口配額。據報有關協議正提交給中國商務部進行最終審批。

《經濟通通訊社30日專訊》