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30/09/2026 15:50

《大灣區》深江鐵路洪奇瀝水道公鐵大橋成功合龍，建成後將促進珠江口東西兩岸融合發展

　　粵港澳大灣區最大跨度的公路高鐵兩用大橋--深江鐵路洪奇瀝水道公鐵大橋今日上午10時許成功合龍。該大橋是國家「八縱八橫」高鐵網沿海通道的關鍵控制性工程，建成後將進一步促進珠江口東西兩岸融合發展。

　　洪奇瀝水道是廣州和中山的界河，經洪奇門入海。大橋全長1.411公里，主跨808米，採用分層立體共建模式，上層為八車道城市快速路，下層為四線高速鐵路，是世界首座公鐵合建超短邊跨鋼混箱桁組合樑斜拉橋。大橋兩座主塔高258米，相當於80層樓的高度，全橋鋼樑共61節段，總用鋼量超6.1萬噸，相當於6座埃菲爾鐵塔的重量。

　　大橋由廈深鐵路廣東有限公司建設管理、中鐵四院設計、中鐵大橋局承建，集超大跨度、複雜結構、嚴苛通航、超高塔柱、複雜地質等世界級施工難點於一體，是粵港澳大灣區重大標誌性超級工程和科技創新示範工程。

　　深江鐵路起自新建的深圳西麗站，向西經東莞市、廣州市、中山市、江門市，接入江門至湛江鐵路江門站，正線全長116公里。

　　廈深鐵路廣東有限公司黨委書記、總經理趙利民說，項目建成後，將進一步加密粵港澳大灣區軌道交通網，大幅縮短廣州、中山、深圳、江門之間的時空距離，極大便利沿線人民群眾出行。
《經濟通通訊社30日專訊》

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