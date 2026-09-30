  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2026 09:37

【聚焦數據】內地9月官方製造業PMI升至50.1%，符合預期

　　國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比8月上升0.3個百分點，符合預期，時隔兩個月重回擴張區間，為6月以來三個月新高。
　
　　從企業規模看，大型企業PMI為50.6%，與上月持平，高於臨界點；中、小型企業PMI分別為49.7%和48.9%，比上月上升0.3個和1.0個百分點，均低於臨界點。
　
　　從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點；原材料庫存指數、從業人員指數低於臨界點。
　
　　生產指數為51.7%，比上月上升1.3個百分點。新訂單指數為50.5%，比上月下降0.1個百分點。原材料庫存指數為48.2%，比上月上升0.1個百分點。從業人員指數為48.4%，比上月下降0.3個百分點。供應商配送時間指數為50.1%，與上月持平。

*9月非製造業商務活動指數升至50.2%*

　　9月，非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升1.2個百分點，亦是時隔兩個月重回擴張區間，創三個月新高。

*9月建築業商務活動指數升至50.3%，創九個月高*
　
　　分行業看，建築業商務活動指數為50.3%，比上月上升3.4個百分點，為去年12月以來新高，亦是自該月以來首度重返擴張區間；服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.9個百分點。從服務業行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。
　
　　新訂單指數為46.5%，比上月上升2.4個百分點。分行業看，建築業新訂單指數為45.7%，比上月上升3.3個百分點；服務業新訂單指數為46.7%，比上月上升2.2個百分點。
　
　　投入品價格指數為52.5%，比上月上升1.4個百分點。分行業看，建築業投入品價格指數為54.0%，比上月上升2.8個百分點；服務業投入品價格指數為52.2%，比上月上升1.1個百分點。
　
　　銷售價格指數為50.3%，比上月上升1.0個百分點。分行業看，建築業銷售價格指數為48.5%，比上月下降1.3個百分點；服務業銷售價格指數為50.6%，比上月上升1.4個百分點。
　
　　從業人員指數為45.9%，比上月上升0.5個百分點。分行業看，建築業從業人員指數為44.3%，比上月上升1.3個百分點；服務業從業人員指數為46.2%，比上月上升0.4個百分點。
　
　　業務活動預期指數為55.5%，比上月上升0.5個百分點。分行業看，建築業業務活動預期指數為55.4%，比上月上升3.6個百分點；服務業業務活動預期指數為55.5%，與上月持平。

*9月綜合PMI升至50.7%*

　　9月，綜合PMI產出指數為50.7%，比上月上升1.2個百分點，為去年12月以來新高，時隔2個月重回臨界點以上。
《經濟通通訊社30日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

元首外交暫時綁定中美關係

29/09/2026 12:33

大國博弈

說說心理話

習特會 | 央視：習近平為中美落實新定位指明方向路徑 （不斷...

25/09/2026 17:33

關稅戰

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金