【聚焦數據】內地9月官方製造業PMI升至50.1%，符合預期

國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比8月上升0.3個百分點，符合預期，時隔兩個月重回擴張區間，為6月以來三個月新高。



從企業規模看，大型企業PMI為50.6%，與上月持平，高於臨界點；中、小型企業PMI分別為49.7%和48.9%，比上月上升0.3個和1.0個百分點，均低於臨界點。



從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點；原材料庫存指數、從業人員指數低於臨界點。



生產指數為51.7%，比上月上升1.3個百分點。新訂單指數為50.5%，比上月下降0.1個百分點。原材料庫存指數為48.2%，比上月上升0.1個百分點。從業人員指數為48.4%，比上月下降0.3個百分點。供應商配送時間指數為50.1%，與上月持平。



*9月非製造業商務活動指數升至50.2%*



9月，非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升1.2個百分點，亦是時隔兩個月重回擴張區間，創三個月新高。



*9月建築業商務活動指數升至50.3%，創九個月高*



分行業看，建築業商務活動指數為50.3%，比上月上升3.4個百分點，為去年12月以來新高，亦是自該月以來首度重返擴張區間；服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.9個百分點。從服務業行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。



新訂單指數為46.5%，比上月上升2.4個百分點。分行業看，建築業新訂單指數為45.7%，比上月上升3.3個百分點；服務業新訂單指數為46.7%，比上月上升2.2個百分點。



投入品價格指數為52.5%，比上月上升1.4個百分點。分行業看，建築業投入品價格指數為54.0%，比上月上升2.8個百分點；服務業投入品價格指數為52.2%，比上月上升1.1個百分點。



銷售價格指數為50.3%，比上月上升1.0個百分點。分行業看，建築業銷售價格指數為48.5%，比上月下降1.3個百分點；服務業銷售價格指數為50.6%，比上月上升1.4個百分點。



從業人員指數為45.9%，比上月上升0.5個百分點。分行業看，建築業從業人員指數為44.3%，比上月上升1.3個百分點；服務業從業人員指數為46.2%，比上月上升0.4個百分點。



業務活動預期指數為55.5%，比上月上升0.5個百分點。分行業看，建築業業務活動預期指數為55.4%，比上月上升3.6個百分點；服務業業務活動預期指數為55.5%，與上月持平。



*9月綜合PMI升至50.7%*



9月，綜合PMI產出指數為50.7%，比上月上升1.2個百分點，為去年12月以來新高，時隔2個月重回臨界點以上。

《經濟通通訊社30日專訊》