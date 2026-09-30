【聚焦數據】內地9月RatingDog製造業PMI升至52.1，勝預期

RatingDog/標普公布，中國9月通用製造業採購經理人指數 錄得52.1，從8月的51.5升至五個月高點，並且連續第10個月保持在榮枯線之上。五項成份指數中，除採購庫存輕微下降外，其餘皆有正向貢獻。



據反饋，最近中國製造業新訂單總量擴張，動力來自客戶需求改善，當中部分原因還包括一些企業著意積累安全庫存。同時，海外市場表現強勁，來自海外的新業務量也有增長。值得 一提的是，新接業務總量創下五個月來最高增速，新出口訂單更錄得2月份後最顯著增長，這兩項相關指數皆顯示整體增長勢頭堅實。



面對新業務量更加強勁的流入，中國製造商在9月份加速提升產量。目前，產出已連續10個月上升，並且增速堅實，與新訂單相近。製造業三大分類中，消費品製造類的新訂單和產出增 長最為強勁。



雖然產能得到擴張，但製造業積壓業務量繼續穩步上升。企業因此增加用工（包括正式工和臨時人手），以應對工作量的增長。當月用工增幅雖然僅算輕微，但這已是4個月來第三度用 工擴張。



為滿足生產需求上升，中國製造商在第三季末繼續增加投入品採購量。據反映，部分廠商著意積累額外庫存，以策安全。不過，9月份供應商交期繼續出現延宕，一定程度上限制了製造 商投入品庫存的增速。目前，採購庫存已連續10個月錄得擴張，持續周期為2006-2007年以來最長。



價格方面，製造商的平均成本負擔在9月份繼續上升，投入品價格漲速可觀，為4個月來最強勁。據廠商反映，原料漲價（尤其是金屬和石油）是成本上揚的主要推手。因此，中國製造商結束8月份的輕微降價操作，在9月份略微上調了產品售價，出口價格也同樣輕微上升。



整體上，中國製造業界在第三季末保持樂觀心態。企業普遍預期，未來12個月全球宏觀經濟條件改善，加上業務開發計劃的實施，產出將會有增長。企業的信心度雖然仍低於長期均值，但較8月份有提高。

《經濟通通訊社30日專訊》