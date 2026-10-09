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AH股新聞

09/10/2026 17:10

《中國監管》金監總局修訂財險產品開發規定，禁開發承保投機風險等產品

　　為保護保險消費者合法權益，規範財產保險公司保險產品開發管理，提升保險產品供給質效，國家金融監管總局修訂形成《財產保險公司保險產品開發管理規定》（下稱《規定》）。

　　《規定》明確。開發保險產品必須遵循保險利益、損失補償、誠實信用、射幸合同和風險定價等原則，禁止開發不具備或然性、承保投機風險、無實際保障內容或者單純以惡意炒作為目的、違背社會公序良俗等保險產品。

　　保險公司應加強持續監管，對產品合規性和適應性進行評估，對不適宜繼續銷售的產品及時調整或停止銷售，強化對產品的全流程管理。

　　《規定》同時提出，財險公司開發的條款費率名稱應當清晰明了，客觀全面反映主要保險責任，不得使用易引起歧義的詞彙，不得曲解保險責任、誤導消費者。條款表述應當堅持規範化、標準化，文字嚴謹準確；個人類條款應當通俗易懂、清晰明確。對條款中免除或者減輕保險人責任的內容，應當使用足以引起投保人注意的文字、字體、符號或者其他明顯標誌作出提示。

　　此外，《規定》要求嚴格管理責任，明確公司各層級應當承擔的產品開發管理責任，建立內部問責機制，督促公司審慎開發產品。


《經濟通通訊社9日專訊》

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