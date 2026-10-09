《中國要聞》中共中央、國務院印發「關於發展新質生產力的意見」，首要加強原創性顛覆性科技創新

中共中央、國務院印發《關於發展新質生產力的意見》，在大力推進科技創新、推動科技創新和產業創新深度融合、著力推進發展方式創新、扎實推進體制機制創新、深化人才工作機制創新5個方面，部署19項重點舉措。



《意見》的第一項重點舉措即為「加強原創性顛覆性科技創新」，要求堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，聚焦戰略性、標誌性、引領性產品組織重大科技項目。堅持目標導向和自由探索並重，通過有組織的基礎研究、應用基礎研究解決技術科學和工程科學薄弱問題，支持自由探索類基礎研究開拓創新。統籌科技創新平台基地建設，體系化布局建設重大科技基礎設施，強化開放共享，避免重覆分散。實施基礎學科和交叉學科突破計劃。加強原創理論研究和關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新。



*促進跨行業跨區域融合，避免「內捲式」競爭*



《意見》並提出，培育壯大新興產業。著力打造新興支柱產業。加快新一代信息技術、新能源、新材料、智能網聯新能源汽車、機器人、生物醫藥、高端裝備、航空航天等戰略性新興產業發展，因地制宜建設各具特色、優勢互補的戰略性新興產業集群，推動資源集聚、主體集中、成果集成、分工合作。深化產業內、產品內專業分工，促進跨行業跨區域融合，避免「內捲式」競爭。以產業鏈為主導、以企業為主體建立跨區域產業協作機制，支持東部地區帶動中西部和東北地區因地制宜發展新興產業。在確保安全前提下，推動低空經濟、商業航天健康有序發展。



*全面實施「人工智能+」行動，強化算力、算法、數據等高效供給*



《意見》同時提出，全面實施「人工智能+」行動。推進人工智能對傳統產業的改造，加快推進智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、人形機器人等新一代智能終端場景應用。加快人工智能等數智技術創新，突破基礎理論和核心技術，強化算力、算法、數據等高效供給。因地制宜、分業施策布局國家人工智能行業應用中試基地和高價值應用場景，大力推動人工智能在各行業應用。構建技術監測、風險預警、應急響應體系，確保人工智能安全、可靠、可控。



此外，前瞻布局未來產業。探索多元技術路線、典型應用場景、可行商業模式、市場監管規則，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等未來產業發展，加快形成比較完備的產業生態。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，充分用好現有財政政策支持未來產業發展，引導社會資本持續加大投入。



《經濟通通訊社9日專訊》