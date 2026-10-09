《中國要聞》中共中央、國務院：將符合國家戰略需求企業研發項目，按程序上升為國家項目

中共中央、國務院印發《關於發展新質生產力的意見》，在大力推進科技創新、推動科技創新和產業創新深度融合、著力推進發展方式創新、扎實推進體制機制創新、深化人才工作機制創新5個方面，部署19項重點舉措。



《意見》其中提出，強化企業科技創新主體地位。加強普惠激勵政策供給，建立企業研發準備金制度，強化企業科技投入主導作用。鼓勵科技型中小企業加大研發投入，提高企業研發費用加計扣除比例。將符合國家戰略需求的企業研發項目按程序上升為國家項目，鼓勵企業牽頭國家科技任務，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。建立用戶考核評價成果的機制，強化企業成果轉化主體地位。健全國有企業推進原始創新制度安排。支持專精特新中小企業發展。



*豐富科技創新債券產品體系，支持優質科技型企業上市融資*



《意見》並提出，要加大金融創新產品供給。鼓勵和規範發展天使投資、風險投資、私募股權投資，更好發揮政府投資基金引導帶動作用，完善長期資本投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策，壯大耐心資本。鼓勵銀行開發符合新質生產力特點的貸款產品。豐富科技創新債券產品體系，支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度。發展覆蓋科技創新全鏈條的保險產品，探索科技租賃等業務。



*鼓勵外資創業投資機構、國際標準組織等來華發展*



此外，《意見》提出要「在全球配置先進生產要素」。擴大高水平對外開放，開拓用好全球市場。鼓勵自由貿易試驗區結合區位特點、資源稟賦、產業優勢，集聚國內外先進生產要素。發揮各類多邊雙邊合作機制作用，推動共建科技園區、「一帶一路」聯合實驗室、國際先進技術應用推進中心等平台，主動構建全球創新合作網絡。牽頭實施並積極參與國際大科學計劃和大科學工程。鼓勵外資創業投資機構、國際標準組織等來華發展。建立高效便利安全的數據跨境流動機制。



《經濟通通訊社9日專訊》