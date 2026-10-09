  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

09/10/2026 18:31

《中國要聞》中共中央、國務院：將符合國家戰略需求企業研發項目，按程序上升為國家項目

　　中共中央、國務院印發《關於發展新質生產力的意見》，在大力推進科技創新、推動科技創新和產業創新深度融合、著力推進發展方式創新、扎實推進體制機制創新、深化人才工作機制創新5個方面，部署19項重點舉措。

　　《意見》其中提出，強化企業科技創新主體地位。加強普惠激勵政策供給，建立企業研發準備金制度，強化企業科技投入主導作用。鼓勵科技型中小企業加大研發投入，提高企業研發費用加計扣除比例。將符合國家戰略需求的企業研發項目按程序上升為國家項目，鼓勵企業牽頭國家科技任務，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。建立用戶考核評價成果的機制，強化企業成果轉化主體地位。健全國有企業推進原始創新制度安排。支持專精特新中小企業發展。

*豐富科技創新債券產品體系，支持優質科技型企業上市融資*

　　《意見》並提出，要加大金融創新產品供給。鼓勵和規範發展天使投資、風險投資、私募股權投資，更好發揮政府投資基金引導帶動作用，完善長期資本投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策，壯大耐心資本。鼓勵銀行開發符合新質生產力特點的貸款產品。豐富科技創新債券產品體系，支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度。發展覆蓋科技創新全鏈條的保險產品，探索科技租賃等業務。

*鼓勵外資創業投資機構、國際標準組織等來華發展*

　　此外，《意見》提出要「在全球配置先進生產要素」。擴大高水平對外開放，開拓用好全球市場。鼓勵自由貿易試驗區結合區位特點、資源稟賦、產業優勢，集聚國內外先進生產要素。發揮各類多邊雙邊合作機制作用，推動共建科技園區、「一帶一路」聯合實驗室、國際先進技術應用推進中心等平台，主動構建全球創新合作網絡。牽頭實施並積極參與國際大科學計劃和大科學工程。鼓勵外資創業投資機構、國際標準組織等來華發展。建立高效便利安全的數據跨境流動機制。


《經濟通通訊社9日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰09/10/2026 18:32  《中國房產》機構：國慶假期貝殼50城二手房日均成交套數同比增超45%

其他
More

09/10/2026 18:26  《中國要聞》中共中央、國務院印發「關於發展新質生產力的意見」，首要加強原創性顛覆性科技創新

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

09/10/2026 10:52

大國博弈

中東戰火 | 特朗普稱中期選舉前不會攻擊伊朗，美國防部據報已...

09/10/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

習特會成果｜中美300億美元對等降稅，各自約九成產品降至最惠...

28/09/2026 13:44

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金