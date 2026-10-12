《駐京專電》金融街論壇下周一在京開幕，期間將發布系列金融改革發展政策

2026金融街論壇年會將於10月19日-10月22日（下周一至四）舉行，大會今日舉行記者會介紹相關情況。年會將採取「主論壇+平行論壇+專題大會+配套活動」的框架結構，期間，國家金融管理部門將集中發布系列金融改革發展政策，充分彰顯論壇作為國家級權威政策宣傳發布平台的重要作用。中證監主席吳清、外匯管理局局長朱鶴新將出席。



主論壇活動由人民銀行、金融監管總局、中證監、新華社、外匯管理局承辦，將圍繞人工智能技術演進下的經濟治理、金融創新與央行決策，建設一流投資機構服務資本市場高質量發展，構建高質量金融服務實體經濟新生態，全球新格局下跨境金融發展與合作等議題開展交流討論。



*吳清、朱鶴新將出席開幕式並作主題演講*



中證監辦公廳副主任王利表示，中證監主席吳清將出席10月19日論壇年會開幕式並作主題演講，此外，多位中證監領導和有關司局、系統單位負責人也將出席論壇年會有關活動。王利介紹，10月21日，中證監承辦一場主論壇，主題聚焦「建設一流投資機構，服務資本市場高質量發展，共享投資中國新機遇」，主論壇設領導致辭、主題演講環節，還安排有兩場圓桌交流，內容分別為培育壯大耐心資本和雙向開放下的中國資本市場長期投資機遇，將邀請境內外知名行業機構的專家，圍繞產業賦能、投資趨勢、合規發展、國際合作等開展交流。



同時，中證監科技司將承辦金融科技大會子論壇，主題為「AI賦能資本市場數智化」，聚焦AI+資本市場的實踐與監管、AI驅動資本市場數字化變革新趨勢等主題，探討AI賦能背景下資本市場發展的新模式、新場景。



國家外匯管理局外匯研究中心主任陳之為在發布會上表示，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新將出席2026金融街論壇年會開幕式並發表主旨演講。按照組委會安排，國家外匯局將於10月22日上午主辦專場活動，為匯聚全球智慧，共商發展大計。此次論壇匯集將當前國際經貿領域前沿性熱點問題，邀請嘉賓從不同角度發表演講。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》