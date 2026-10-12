《Ａ股焦點》江淮汽車跌近4%，尊界V800制動踏板斷裂風波未平，有準車主寧棄定金不提車

江淮汽車股價今日再跌，現挫3.74%，報21.90元人民幣。



據貝殼財經報道，針對尊界V800制動踏板斷裂一事，尊界客服表示，尊界V800制動踏板的具體升級方案將在10月底確認，將於11月升級，如消費者已購車，交付的尊界V800將全部安裝升級後的制動踏板。尊界客服並提到，對於已訂車用戶，訂單如果在24小時猶豫期內可以退訂金，若訂單已處於鎖定期，將會成為定單，定金無法退款。



報道又指，四川成都尊界V800準車主賀先生在看到懂車帝的測試視頻後，第一時間向尊界銷售人員確認，然後決定不提車，「哪怕定金不能退」。賀先生稱，「不管是採用新技術，還是測試動機是甚麼，這些都不重要。能把剎車踏板支架都踩斷了，這是不可接受的。作為車主，基本的安全感喪失了」。賀先生認為，尊界V800定位高端豪華，消費者願意多花錢，是因為相信它的安全與品質，「高端車的質量應遠超國家標準」。



10月11日，《人民日報》客戶端發表文章《四部門聯手，對「速成車」說不！》。文章稱，這幾天，輿論廣泛關注尊界V800剎車踏板支架斷裂事件，討論的焦點就是汽車尤其是「速成」新能源車的安全問題。儘管事件有待權威的調查結論，但有一點毋庸置疑：一輛汽車的剎車踏板，絕不應該在駕駛中出現「斷裂」！



尊界V800是江淮汽車聯合華為打造的超豪華MPV產品，與同定位的V680一同於2026年8月5日上市，兩者售價76.6萬至101.6萬元人民幣起。據車企數據，兩款車上市24小時大定3500台，預售23天訂單破1萬台。新車搭載華為途靈龍行平台及智駕系統，具備八大系統全鏈路冗餘。



《經濟通通訊社12日專訊》