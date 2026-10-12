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AH股新聞

12/10/2026 13:48

《Ａ股焦點》天孚通信稱海外進出口政策未限制光器件產品，股價仍跌逾1%

　　天孚通信(深:300394)10月9日晚間發布投資者關係活動記錄表公告，對於近期有關海外進出口政策限制的市場傳聞，公司表示，主營業務為各類無源光器件和有源光器件的研發、生產與銷售，目前發布的相關政策未對光器件產品進行約束，不涉及對公司業務產生影響。

　　公司又指，美國市場的銷售收入佔比較低，2025年公司對北美地區銷售收入佔營業收入比例約為1.28%。從當前經營情況看，公司在手訂單及客戶需求整體保持旺盛，將根據市場需求及客戶項目推進節奏，有序推進全球擴產。

　　天孚通信表示，長期看好光互連行業的發展前景，尤其對CPO、NPO等方向的持續成長機會保持樂觀預期。此外，公司為CPO產品配套的FAU、ELS等產品在性能、良率及交付保障等方面已具備較好的基礎，目前相關產品已實現穩定量產交付。

　　天孚通信盤中持續走低，現跌1.31%，報231.95元人民幣。

　　上月底美國國會兩黨議員聯手提出一項法案，擬禁止聯邦政府在涉及敏感資訊的政府系統中使用中國製光模組（光收發器），以降低相關設備對美國人工智能資料中心及政府系統的潛在風險。大摩隨後發表研報指，美國對中國光模組的限制措施可能在3.2T一代開始分階段引入，最早或10月實施；3.2T階段或仍允許進口中國產模塊，前提是物料清單(BOM)中至少65%的價值來自美企。


《經濟通通訊社12日專訊》

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