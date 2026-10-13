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AH股新聞

13/10/2026 15:00

《駐京專電》商務部就民用航空領域相關兩用物項出口管理辦法徵意見

　　商務部就《民用航空領域相關兩用物項出口憑證管理辦法》（徵求意見稿）面向社會公開徵求意見。這是中國在兩用物項出口管制條例生效近兩年後，在民用航空領域首次落地實施出口憑證制度。

　　《辦法》顯示，適用該出口憑證制度的物項聚焦於民用飛行器上使用的特定核心零部件與設備，包括燃油控制器、壓力傳感器、航空慣性導航儀、陀螺儀、備用飛行數據參考裝置、飛行高度表、渦輪風扇發動機等。

　　《辦法》列明兩項不得適用此制度的情況：一是存在危害國家安全和利益，或者被用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具，或者被用於恐怖主義目的的風險；最終用途為軍事用途，或者最終用戶為軍事用戶。若在登記時存在以上情況的，出口憑證自始無效；在出口經營者已經取得出口憑證後，發生有關情況的，出口憑證自有關情況發生起失效。

　　商務部安全與管制局負責人答記者問稱，《辦法》規定民航企業出口有關物項用於維修、維護、租賃等合理用途，無需逐單申請許可證件，在登記填報相關信息後自動獲得出口憑證，自行出口。《辦法》（徵求意見稿）共二十二條，主要規定：適用主體包括國內航空公司（含貨運公司）、境外航空公司、飛機維修企業、年均營業額20億元人民幣以上專營航材進出口企業、飛機和相關物項製造企業等；適用情形包括出境維修、維護、替換、退運損壞物項等；進境維修和保稅區退運；總部位於國內的飛機製造企業出口合理數量的備品備件。此外，規定赴境外展覽、演示、參與國際應急救援的無人機出口可以參照適用。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

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