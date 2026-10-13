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AH股新聞

13/10/2026 08:12

《港滬深通》港股總市值44.7萬億元，滬深92.8萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2467305170241290438
H股總數
(隻)		52116----
上市非H股內
地企業(隻)		106257----
上市證券
(隻)		16672306----
總市值
(億元)		4466597415168431173409951367
流通市值
(億元)		--496834769349074367
平均PE
(倍)		12.1329.4413.7312.2628.009.59
成交
百萬元		162706　　　1349619823635
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。


《經濟通通訊社13日專訊》

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