《港滬深通》港股總市值44.7萬億元，滬深92.8萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2467
|305
|1702
|41
|2904
|38
|H股總數
(隻)
|521
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1062
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16672
|306
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|446659
|741
|516843
|1173
|409951
|367
|流通市值
(億元)
|-
|-
|496834
|769
|349074
|367
|平均PE
(倍)
|12.13
|29.44
|13.73
|12.26
|28.00
|9.59
|成交
百萬元
|162706
|1349619
|823635
《經濟通通訊社13日專訊》
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