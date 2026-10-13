《港滬深通》港股總市值44.7萬億元，滬深92.8萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2467 305 1702 41 2904 38 H股總數

(隻) 521 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1062 57 - - - - 上市證券

(隻) 16672 306 - - - - 總市值

(億元) 446659 741 516843 1173 409951 367 流通市值

(億元) - - 496834 769 349074 367 平均PE

(倍) 12.13 29.44 13.73 12.26 28.00 9.59 成交

百萬元 162706 1349619 823635

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。



《經濟通通訊社13日專訊》