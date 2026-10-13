《Ａ股焦點》江淮汽車漲逾8%，尊界V800制動踏板第三方檢測結果顯示加壓至3000N沒裂紋損壞

江淮汽車(滬:600418)今早低開高走，現升8.21%，報23.86元（人民幣．下同）。江淮汽車昨晚發布2026年9月產銷快報，9月產量合計32533輛，同比下降2.17%；銷量合計27201輛，同比下降18.69%。本年累計銷量255178輛，同比下降9.42%。此外，新能源乘用車9月銷量2932輛，同比下降18.85%。



雖然銷量大跌，但針對制動踏板爭議，內媒引述尊界汽車官方發布的《尊界V800制動踏板檢測情況說明》指出，國家認可的第三方檢測機構11日對尊界V800制動踏板進行檢驗，結果顯示尊界V800符合行業標準QC/T788-2018要求（縱向力1500N，位移量<5mm），並做加嚴檢驗至縱向力3000N後，未出現裂紋和損壞。



尊界V800是鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造的百萬級超豪華MPV，於2026年8月5日正式上市。新車推出尊享版、行政版和領航版三款配置，售價分別為76.6萬元、86.6萬元和101.6萬元起。



本月早些時候，懂車帝實測3台尊界V800，稱在100km/h-0緊急制動時剎車踏板支架被踩斷，引發網絡熱議。10月8日，尊界汽車官方發布了關於尊界汽車制動踏板支架底座相關問題的情況說明，稱制動系統按高於國家/行業標準開發驗證，將提供免費升級選擇。



《經濟通通訊社13日專訊》