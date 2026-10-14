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14/10/2026 14:37

《駐京專電》何立峰晤法國總統外事顧問博納，就中法經貿務實合作等交換意見

　　國務院副總理何立峰13日下午在人民大會堂會見法國總統外事顧問博納，就中法經貿務實合作和中歐經貿關係交換意見。

　　何立峰表示，中法經貿合作具有廣闊提升空間，中方願繼續同法方一道落實好兩國元首共識，加強經濟各領域務實合作、實現互利共贏。中歐互為重要經貿夥伴，中方願同歐方在經貿領域持續開展對話，為中歐經貿關係的發展注入更多穩定性和正能量。

　　博納表示，法方高度重視對華經濟合作，願同中方一道推動歐中貿易投資磋商不斷取得積極成果，保持歐中經貿關係穩定發展。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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