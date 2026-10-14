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AH股新聞

14/10/2026 08:49

《打擊貪腐》重慶前市長黃奇帆卸任十年後被查

　　現年74歲的重慶原市長黃奇帆，昨被通報落馬。中央紀委國家監委公布，重慶市委原副書記、市政府原市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

　　公開簡歷顯示，黃奇帆1952年5月生，浙江諸暨人，工商管理碩士，研究員，黃奇帆早年曾在上海焦化廠任技術員，1983年進入上海市黨政機關，由此步入政界，曾任浦東新區管委會副主任、上海市政府副秘書長。2001年任重慶市副市長，2002年任重慶市委常委、副市長，2009年任重慶市代市長，2010年任重慶市市長，2016年卸任，後任第十二屆全國人大財政經濟委員會副主任委員。

　　黃奇帆原定本月26日在杭州出席由寧波銀行杭州分行主辦的「新質生產力賦能杭州企業高質量發展論壇」並演講，活動近日「因故取消」。主辦方介紹其身份包括復旦大學特聘教授、中國國際經濟交流中心副理事長。

　　2018年退休後，黃奇帆仍活躍於財經界，常在各地論壇分析經濟與產業發展，被稱為「網紅經濟學家」，並以經濟數據熟稔、分析敏銳受到關注。他擔任副理事長的中國國際經濟交流中心，被稱為中國的「超級智庫」。該中心前理事長畢井泉去年5月落馬，上月被判刑14年，罪名包括受賄。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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