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AH股新聞

14/10/2026 11:47

【聚焦數據】海關：首三季大灣區內地9市進出口同比增25%

　　國新辦就2026年前三季度進出口情況舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在會上表示，今年前三季度，粵港澳大灣區內地9市進出口8.42萬億元（人民幣．下同），同比增長了24.7%，佔全國進出口總值的比重達21.1%，比去年同期提升1個百分點。其中，三季度進出口3.13萬億元，首次邁上3萬億元台階，同比增速超過三成。

*首三季內地9市對港澳出口農產品超200億元*

　　他表示，今年5月，海關出台了《海關支持粵港澳大灣區建設若干措施》。五個多月來，各項舉措接續落地，取得階段性成效。前三季度，大灣區內地9市對香港和澳門地區出口農產品超200億元。優化「空陸鮮活產品專屬快線」模式，依托香港國際機場與港珠澳大橋空橋聯動，便利鮮活農食產品進入內地市場，前三季度，經港珠澳大橋進口的乾鮮瓜果、食用水產品合計增長5倍。

　　在支持科技創新產業創新方面。以「海關所能」服務「科創所需」，創新布控查驗模式，對不適宜在口岸開拆的真空包裝等貨物，允許轉移到符合條件的場地查驗，降低受損風險，目前已惠及高新技術貨物超140億元。會同相關部門在深圳建立出入境生物醫藥特殊物品聯合監管機制，由「串聯式」監管改為更快捷的「並聯式」監管，目前已有31家企業及科研機構納入了試點。前三季度，大灣區內地9市進出口高技術產品增長41.4%，佔全國同類產品的25.3%。

　　在促進新業態新模式發展方面。立足「保稅+」的核心優勢，大力拓展大灣區保稅功能應用場景。對綜保區內企業進口有保稅融資租賃需求、但無法實際入區的飛機等重大技術裝備，實行了海關異地委托監管，解決了不入區就能享惠的難題，前三季度，該模式下進口飛機67架次。支持綜保區落地汽車變速箱、算力服務器及配件等保稅維修業務，前三季度，大灣區內地9市保稅維修進出口貨值453.3億元，增長24.9%。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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