《神州頭條》財經報章頭版摘要：Visa料將成首家外商獨資銀行卡清算機構

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平：確保「十五五」時期健康中國建設取得決定性進展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國衛生與健康大會12日至13日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。他強調，「十五五」時期是實現到2035年建成健康中國目標的關鍵時期，要堅定不移走中國特色衛生與健康發展道路，貫徹新時代衛生與健康工作方針，揚優勢、固基礎、補短板、強弱項，推動衛生與健康事業高質量發展，不斷提高人民健康水平，確保健康中國建設取得決定性進展。



資本市場全鏈條護航新質生產力發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，中共中央、國務院印發《關於發展新質生產力的意見》，對以科技創新引領產業創新、加快發展新質生產力作出系統部署。在市場人士看來，從上市融資的「拓寬跑道」，到併購重組的「優化效能」，再到耐心資本的「長期陪跑」，資本市場正以系統性的制度供給，構建適配新質生產力發展的創新生態。



多項數據向好經濟活力穩步提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9月份，電商物流指數、物流業景氣指數持續上行，港口集裝箱吞吐量穩步增長；國慶假期出行帶動服務消費提速，服務業景氣重回擴張區間……近期出爐的多項先行經濟指標顯示，物流運行保持活躍態勢，外貿展現較強韌性，消費市場迎來小幅回暖。物流、外貿、消費多維度數據交織印證，經濟內生動力增強，多重訊號共同反映經濟活躍度持續回升。





《上海證券報》



習近平：確保「十五五」時期健康中國建設取得決定性進展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國衛生與健康大會12日至13日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。



政策托底疊加企業盈利上行A股中長期基本面持續增強

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國慶假期後的四個交易日，上證指數在3800點反複震盪。盤面波動，資金換倉但未離場。在業內專家看來，節後的市場調整與結構性分化，說明短期波動更多來自外部擾動與情緒面的短期放大，屬於預期與交易層面的階段性調整。後續，隨著外部擾動邊際緩和，疊加政策托底、企業盈利上行，A股中長期基本面持續增強，市場情緒有望得到修復。



前8個月服務貿易規模突破5萬億元知識密集型服務出口表現亮眼

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，服務貿易保持向好態勢，前8個月服務貿易規模已突破5萬億元。其中，旅行和運輸服務、知識密集型服務成為拉動服務出口的重要引擎。商務部10月13日發布數據顯示，1至8月，我國服務進出口總額50701.6億元，同比增長7.9%。其中：出口19996.1億元，同比增長14.8%；進口30705.5億元，同比增長3.8%。





《證券時報》



習近平：確保「十五五」時期健康中國建設取得決定性進展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國衛生與健康大會12日至13日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。



銀行卡清算機構擴容Visa獲批籌備獨資公司

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月13日，中國人民銀行批准威士信息技術（北京）有限公司籌備銀行卡清算機構。威士公司是全球領先的數字支付公司維薩(Visa)在我國境內成立的企業法人，為外商獨資企業。若威士公司最終完成籌備並通過審查，我國將迎來第4家持牌銀行卡清算機構，也將是首家外商獨資銀行卡清算機構。



解析「十五五」專項規劃裏的投資密碼

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年是「十五五」規劃開局起步、深入推進科技強國建設的關鍵之年，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》及「十五五」專項規劃密集落地。對資本市場而言，五年規劃更迭不只是政策文件發布，更是投資主線的一次系統性切換--哪些邏輯延續、哪些新變量注入，往往決定未來五年產業與資金的流向。



《經濟通通訊社14日專訊》