【聚焦ＡＰＥＣ】財政部：部長藍佛安將率團赴港出席APEC財長會並主持會議

據財政部消息，第33屆亞太經濟合作組織(APEC)財長會將於10月20日至21日在香港舉行。來自21個APEC經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表將參加會議。中國財政部部長藍佛安將率中國代表團出席並主持會議，副部長廖岷代表中方發言。



財政部有關負責人表示，財長會將為11月在深圳舉行的APEC領導人非正式會議積累財金領域成果。圍繞APEC「中國年」主題和三大優先領域，結合當前亞太經濟發展面臨的新形勢，中方提出了財金渠道四項重點議題：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進APEC青年財經人才交流合作。



今年以來，APEC財金渠道先後舉行APEC財政和央行副手會、APEC財政高官會以及普惠金融、數字基礎設施等專題研討會，各方圍繞全球和區域宏觀經濟金融形勢以及相關重點議題進行了深入交流，並形成系列共識。在即將舉行的財長會上，各經濟體代表將進一步深入交換意見，圍繞重點議題形成共識文件和相關成果，包括財長會聲明、亞太地區支持民生發展的財政政策報告、數字基礎設施融資政策聲明、普惠金融創新實踐案例集以及繼續開展青年財經人才交流合作等。



除財長會正式會議外，中方還安排了一系列交流活動。10月20日上午將舉行財長閉門會，重點就「在變動的世界中推動亞太經濟增長」進行非正式討論；中午舉行財長與亞太工商界代表工作午餐會，重點聽取工商界代表對於動員私人資本、支持數字基礎設施融資的建議；下午舉行財長會開幕式並進入正式議程。10月21日上午，待會議閉幕後還將舉行新聞發布會。會後還安排了豐富的參訪活動，便於與會代表近距離感受香港獨特的城市風貌和人文景觀。



《經濟通通訊社14日專訊》