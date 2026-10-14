《中韓關係》韓國藝人GD麥當勞廣告全中國亮相，「限韓令」是否鬆綁引關注

麥當勞中國上周四宣布聯手南韓巨星G-DRAGON(GD，權志龍)在中國逾8000間門店推出新款聯名產品，並進行大規模宣傳，GD更出現在內地多個城市戶外廣告牌及餐廳門店。韓國藝人在中國全國進行宣傳及曝光近年並不常見，「限韓令」是否鬆綁引起市場關注。



韓聯社報道，GD大型戶外廣告亮相北京、上海、廣州、深圳等中國主要城市，是韓國藝人久違登上內地大城市廣告牌，輿論關注這現象能否成為「限韓令」鬆綁的積極訊號。



2016年韓國部署薩德反導系統後，中國自2017年起實施「限韓令」。韓國駐華大使館相關人士表示，繼演員全智賢後，韓國藝人代言廣告在中國全國範圍內展示屬限韓令以來首次，「曾有韓國藝人廣告在局部地區投放，而此次GD廣告在全國範圍亮相，意義重大」。



有輿論認為，GD廣告或反映中方對待韓流文化的態度發生變化。不過，亦有人認為，應將跨國企業商業廣告和韓國流行文化在內地流通問題分開看待，難以將此次廣告視為中方的「限韓」措施已鬆綁或解除。



另外，據SBS報道指，位於北京三里屯一間麥當勞門市，懸掛了GD大幅照片和其標誌雛菊，顧客絡繹不絕地前往拍照。報道並引述店員指，自合作活動開始後，顧客數量顯著增加，「他們大多是GD粉絲，並購買限量版商品」。



《經濟通通訊社14日專訊》