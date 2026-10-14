  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2026 15:09

《中韓關係》韓國藝人GD麥當勞廣告全中國亮相，「限韓令」是否鬆綁引關注

　　麥當勞中國上周四宣布聯手南韓巨星G-DRAGON(GD，權志龍)在中國逾8000間門店推出新款聯名產品，並進行大規模宣傳，GD更出現在內地多個城市戶外廣告牌及餐廳門店。韓國藝人在中國全國進行宣傳及曝光近年並不常見，「限韓令」是否鬆綁引起市場關注。

　　韓聯社報道，GD大型戶外廣告亮相北京、上海、廣州、深圳等中國主要城市，是韓國藝人久違登上內地大城市廣告牌，輿論關注這現象能否成為「限韓令」鬆綁的積極訊號。

　　2016年韓國部署薩德反導系統後，中國自2017年起實施「限韓令」。韓國駐華大使館相關人士表示，繼演員全智賢後，韓國藝人代言廣告在中國全國範圍內展示屬限韓令以來首次，「曾有韓國藝人廣告在局部地區投放，而此次GD廣告在全國範圍亮相，意義重大」。

　　有輿論認為，GD廣告或反映中方對待韓流文化的態度發生變化。不過，亦有人認為，應將跨國企業商業廣告和韓國流行文化在內地流通問題分開看待，難以將此次廣告視為中方的「限韓」措施已鬆綁或解除。

　　另外，據SBS報道指，位於北京三里屯一間麥當勞門市，懸掛了GD大幅照片和其標誌雛菊，顧客絡繹不絕地前往拍照。報道並引述店員指，自合作活動開始後，顧客數量顯著增加，「他們大多是GD粉絲，並購買限量版商品」。


《經濟通通訊社14日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國對沙特的安全勒索及戰略盤算

14/10/2026 16:15

大國博弈

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

定期存款 | 華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀...

12/10/2026 16:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金