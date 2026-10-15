《駐京專電》何立峰晤美國橋水達利歐：中美經貿磋商成果有利兩國及全球穩定發展

中央財辦主任何立峰14日在京會見美國橋水投資公司創始人達利歐。何立峰表示，今年是「十五五」開局之年，中國經濟保持向新向優向好發展態勢。習近平主席對美國事訪問取得圓滿成功，對於雙邊關係下一步的發展具有重大意義。在兩國元首戰略共識引領下，中美經貿磋商達成一系列互利、平衡、積極成果，有利於兩國及全球經濟的穩定和發展。



達利歐表示，看好中國經濟發展前景和機遇，願為推動美中經貿合作繼續發揮積極作用。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》