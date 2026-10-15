《駐京專電》商務部：廣交會第一期1.2萬家企業集中展示前沿成果

商務部今日下午舉行例行新聞發布會。商務部新聞發言人何亞東介紹，第140屆廣交會第一期於10月15日到19日在廣州舉辦，以先進製造為主題，展覽面積達到了52萬平方米，展位超過2.5萬個，1.2萬家企業集中展示人工智能、綠色低碳等前沿的成果。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》
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15/10/2026 15:58
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