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15/10/2026 14:19

【ＡＩ】DeepSeek一度故障，網頁端和App中斷服務近5小時

　　DeepSeek今早中斷服務近5小時後，於午後恢復服務。今日下午1時許，根據DeepSeek API服務狀態頁面顯示，「2026年10月15日，13:04本次問題已解決，服務已恢復」。此次服務中斷持續了4小時52分。

　　今日早間，有網友發現DeepSeek在對話中提示「服務器暫時不可用」。根據彼時DeepSeek API服務狀態頁面顯示，對話服務、V4 Pro和V4 Flash API服務中斷，「已定位原因，正在實施修復。」

　　DeepSeek API服務狀態頁面顯示，此次故障於北京時間8時11分開始，9時06分「已定位原因，正在實施修復」。

　　根據DeepSeek事件日曆，9月2日和9月15日均曾出現網頁和API部分中斷的情況，10月12日出現部分網頁中斷的情況。此外，9月以來，還有9次出現「網頁和API性能下降」。

　　9月10日，DeepSeek正式發布V4.1 Flash模型。這是DeepSeek V4模型結構系列中的最小尺寸的模型，具備原生多模態視覺理解能力。據介紹，新模型結構的設計初衷是：能力上限更高、推理速度更快、吞吐更大、可擴展到更大參數模型。新一代模型大幅減少了KV Cache緩存的大小，與上一代模型相比，對HBM的需求減少到1/4，對SSD的需求減少到1/8。


《經濟通通訊社15日專訊》

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