【人行操作】人行600億逆回購利率持平，本周收水260億

人民銀行公布，今日進行600億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。



公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨投放580億元。



本周人行共進行2760億元逆回購，對沖本周到期的3020億元逆回購，即人行本周共收水260億元。



《經濟通通訊社16日專訊》