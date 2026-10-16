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16/10/2026 09:32

【人行操作】人行600億逆回購利率持平，本周收水260億

　　人民銀行公布，今日進行600億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。

　　公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日淨投放580億元。

　　本周人行共進行2760億元逆回購，對沖本周到期的3020億元逆回購，即人行本周共收水260億元。


《經濟通通訊社16日專訊》

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