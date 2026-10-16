《Ａ股異動》復旦微電A漲停，現報56.76元人民幣

復旦微電A股(滬:688385)現漲停，報56.76元(人民幣．下同)，升20%，最低價49.17元；成交3271萬股，成交金額17.4億元；量比5.7倍，換手率6.1%。
上海復旦H股(01385)升16%，報25.48港元，最高價25.52港元，最低價22.76港元；成交724.34萬股，成交金額1.78億港元；主動買沽比率67:33，資金淨主動買入5920萬港元。復旦微電A股較H股呈159.9%溢價。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/10/2026 11:26
復旦微電A股(滬:688385)現漲停，報56.76元(人民幣．下同)，升20%，最低價49.17元；成交3271萬股，成交金額17.4億元；量比5.7倍，換手率6.1%。
上海復旦H股(01385)升16%，報25.48港元，最高價25.52港元，最低價22.76港元；成交724.34萬股，成交金額1.78億港元；主動買沽比率67:33，資金淨主動買入5920萬港元。復旦微電A股較H股呈159.9%溢價。
《經濟通通訊社16日專訊》
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