《駐京專電》商務部等九部門出台18條舉措加快推進科技興商

商務部等九部門19日發布《關於加快推進科技興商的意見》提出，鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，加大對新型消費場景的金融支持，提供多樣化金融產品和服務。



商務部部長助理袁曉明當日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，《意見》以科技興商為主線，提出18條具體舉措，主要包括四個方面：一是科技賦能商品消費提質；二是科技推動服務消費擴容；三是科技暢通商貿流通鏈條；四是科技塑造未來商業場景。



*引導金融機構加大對消費商業設施領域支持*



在加大財政金融支持力度方面，《意見》提出，統籌利用現有資金渠複製道，推動新興技術在消費領域的普及應用。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，加大對新型消費場景的金融支持，提供多樣化金融產品和服務。引導金融機構加大對消費商業設施領域技術改造和設備更新的金融支持，提升服務質效。袁曉明稱，「這些措施將有助於緩解包括中小微商貿企業在內的各類經營主體的融資問題，減輕轉型的資金壓力。」



*工信部：加快AI電腦、手機等產品普及*



工信部科技司司長魏巍在發布會上表示，工信部將加力推進人工智能產業發展和賦能製造業，以更實舉措助力商品消費提質升級。重點做好三個方面的工作。



一是強化技術供給。通過「揭榜掛帥」等渠道，持續攻關人工智能關鍵技術，面向真實場景需求，加快產出一批高性價比、可複制的智能解決方案，促進傳統產業轉型升級，拓展新興和未來產業發展空間。二是加速產品煥新。聯合商務部等部門，結合「以舊換新」等渠道，加快AI電腦、手機等產品普及。推動腦機接口、具身智能等智能終端攻關迭代，發展智能工業母機、智能農業機械、智能醫療器械，滿足千行百業智能化需求。三是暢通產銷銜接。培育一批優質人工智能應用服務商，持續開展供需對接「深度行」活動，暢通智能產品從車間到商圈、從生產到消費的渠道，讓更多「智能好物」擺上貨架、惠及百姓。



*預計全年人形機器人整機產品將突破10萬台*



談及推動人形機器人在消費商貿領域的應用，魏巍表示，工信部推動以人形機器人為代表的具身智能產業實現三個「加速」。一是規模體量加速壯大。今年上半年，中國人形機器人整機產品突破400款，產量超4萬台，預計全年將突破10萬台。



二是創新能力加速躍升。集聚產學研優勢力量，攻關人形機器人和具身智能運動控制、仿真模擬、觸覺傳感等一批關鍵技術，帶動產品性能不斷躍升。



三是產業應用加速落地。工信部實施人形機器人與具身智能實景實訓專項行動，推動相關產品在倉儲物流、餐飲零售、家庭服務等300多個重點場景加快驗證和部署，整機作業能力、場景適配能力持續提升。



魏巍說，工信部將著力「攻技術」。面向重點領域典型應用場景，「揭榜掛帥」攻關關鍵共性技術，形成適配特定作業需求的解決方案。著力「拓場景」。深入推進實景實訓，深挖工業、特種、民生等領域的重點場景需求，鼓勵商貿企業開放場景，協同開展實訓驗證，形成一批標桿應用。同時，著力「築生態」。發布《國家人形機器人產業標準體系建設指南（2026版）》，研製發布場景應用急需標準，高水平建設人形機器人開源社區，促進創新成果開放共享。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》