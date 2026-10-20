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AH股新聞

20/10/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)1807.11
中微公司(688012)1692.25
貴州茅台(600519)1478.81
兆易創新(603986)1303.27
生益科技(600183)1289.43
寒武紀(688256)1240.45
紫金礦業(601899)1201.22
招商銀行(600036)1131.43
亨通光電(600487)1127.90
海光信息(688041)991.24

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6025.18
中際旭創(300308)3538.92
新易盛(300502)2532.17
北方華創(002371)1077.83
東山精密(002384)1077.80
立訊精密(002475)906.29
思源電氣(002028)801.88
天孚通信(300394)720.70
德明利(001309)717.28
美的集團(000333)656.30

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社20日專訊》

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