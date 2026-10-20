《中國要聞》商務部、海關總署：對盾構機等物項實施出口管制

中國商務部、中國海關總署19日聯合發布公告，對盾構機等物項實施出口管制，並優化調整挖泥船相關物項出口管制措施。管制範圍涵蓋盾構機、岩石隧道掘進機等大型工程設備及其關鍵零部件和相關技術，同時包括具備較強複雜地形作業能力的步履式挖掘機，以及適用於高海拔地區的濕噴機等設備。挖泥船的出口管制調整則集中於泥泵、耙頭、絞刀等關鍵設備及零部件，並明確相關技術指標。



據了解，盾構機全稱全斷面隧道掘進機，是一種用於地下隧道開挖的大型自動化工程機械。印度《經濟時報》報道指，中方針對盾構機及相關設備的出口限制，可能會影響印度的多個項目，包括地鐵系統、高速鐵路以及包括邊境地區在內的各類隧道工程。



*商務部：願通過雙邊出口管制對話交流機制，與相關方開展溝通對話*



商務部新聞發言人當日表示，上述公告將於11月18日起正式實施，此前已經向與中方建立了出口管制對話機制的有關國家和地區作了通報。



發言人稱，此次措施相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中國依法依規實施出口管制措施，符合國際通行做法，更好地維護了國家安全和利益，更好地履行了防擴散等國際義務。中國作為負責任大國，列管或優化調整相關管制措施，體現了堅定維護世界和平與地區穩定的一貫立場。



發言人強調，中國政府願與各國一道維護全球產供鏈穩定暢通，中方將依法依規對相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准。同時，中方願通過雙邊出口管制對話交流機制，與相關方就出口管制政策和實踐開展溝通對話，共同積極促進、便利合規貿易。



《經濟通通訊社20日專訊》