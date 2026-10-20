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AH股新聞

20/10/2026 11:16

《中國要聞》寧德時代與奇瑞汽車合資新能源公司，註冊資本10億元

　　企查查APP顯示，近日，寧德時代奇瑞（蕪湖）新能源科技有限公司成立，註冊資本10億元人民幣，經營範圍包含電池製造、電池零配件生產、電池銷售、電池零配件銷售及儲能技術服務等。企查查股權穿透顯示，該公司由寧德時代(03750)(深:300750)、奇瑞汽車(09973)共同持股。

　　公開信息顯示，寧德時代與奇瑞汽車的合作關係由來已久，自2022年寧德時代通過旗下投資公司入股奇瑞汽車後，雙方便建立了穩固的資本與技術紐帶。在業務層面，寧德時代早已成為奇瑞汽車最大的電池供應商，其電池產品廣泛配套於奇瑞、星途、捷途、iCAR等多個子品牌的多款車型。

　　今年4月，奇瑞、寧德時代、奇瑞綠能生態科技及時代電服科技，於北京正式簽署戰略合作協議，各方將圍繞換電電池、換電網絡及綠色能源解決方案展開全方位協同。根據協議，奇瑞汽車將開發適配換電電池及換電網絡的車型，而寧德時代與時代電服則負責換電電池的開發迭代與供應保障；奇瑞綠能將配套提供全場景綠色能源解決方案，形成從車型到電池再到能源服務的完整閉環。


《經濟通通訊社20日專訊》

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