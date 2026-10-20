【ＡＩ】華為工程師據報入駐DeepSeek，合作從軟件適配深入到芯片設計

據新浪財經報道，DeepSeek與華為的合作，正在從軟件適配深入芯片設計。知情人士透露，華為工程師已在DeepSeek辦公室駐扎較長時間，將大模型訓練中的實際需求納入下一代芯片的設計決策，包括如何分配計算任務，以及如何在處理器之間傳輸數據。



雙方合作的下一步，是大規模預訓練。DeepSeek計劃最早於今年年底開始使用華為升騰950DT進行預訓練，相關測試仍在進行，具體時間可能變化。此前，DeepSeek已使用華為芯片運行模型和開展後訓練。



《經濟通通訊社20日專訊》