路透：字節跳動、阿里巴巴和騰訊訂購逾350億美元英偉達芯片

據路透報道，兩位知情人士表示，在美國對華貿易限制背景下，由於企業爭相採購性能較低但符合出口管制要求的芯片，字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)已訂購超過300萬塊英偉達新款RTX PRO 5500顯卡，每塊顯卡售價約8.5萬元人民幣，合計訂單價值超過350億美元。



兩位消息人士及第三位知情人士稱，英偉達已告知客戶和合作夥伴，無法保證能夠滿足這些訂單需求，他們可能只能獲得所要求RTX PRO 5500數量的5%-10%，因為中國科技企業的需求遠遠超過其計劃產量。



報道引述英偉達發言人表示，自2022年美國首次實施相關限制以來，中國工作站芯片及顯卡製造商經歷了「前所未有的增長」，並稱「美國企業持續受到雙重因素限制，一方面是過時的美國出口管制規定，其中涵蓋了近五年前推出的遊戲產品；另一方面則是中國自身對美國進口產品施加的限制」。



報道又指，字節跳動、阿里巴巴和騰訊均未回應置評請求；負責監管出口管制的美國商務部工業與安全局以及中國工業和信息化部均未回應置評請求。



報道介紹，RTX PRO 5500是一款工作站級芯片，主要面向高性能專業計算機，而非搭載英偉達最先進AI處理器的大型數據中心集群。不過，它仍是目前中國買家能夠獲得的性能最強的英偉達芯片之一。



根據美國出口管制規定，英偉達基於Blackwell架構的B300數據中心芯片不得向中國客戶銷售；而基於Hopper架構的H200芯片出口則需逐案審查，並須取得相關許可證。



消息人士稱，英偉達表示其2027年全球RTX PRO 5500顯卡產量最多不超過300萬塊，但僅中國客戶的總訂單量就已超過600萬塊。報道認為，這一訂單規模，凸顯出儘管面臨美國限制措施，中國企業對英偉達硬件產品的需求依然旺盛。需求激增也凸顯出，美國限制措施已令中國的算力供應趨緊。



《經濟通通訊社20日專訊》