《Ａ股焦點》半導體板塊活躍，傳DeepSeek華為在芯片設計上密切合作

半導體板塊表現活躍，恒玄科技(滬:688608)、銀河微電(滬:688689)升20%封板，瑞芯微(滬:603893)漲停，摩爾線程(滬:688795)走高5.9%，燧原科技(滬:688801)升超4%。



內媒報道，DeepSeek正與華為密切合作，從軟件適配深入AI芯片設計。知情人士透露，華為工程師已在DeepSeek辦公室駐扎較長時間，將大模型訓練中的實際需求納入下一代芯片的設計決策，包括如何分配計算任務，以及如何在處理器之間傳輸數據。



《經濟通通訊社20日專訊》