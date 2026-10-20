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AH股新聞

20/10/2026 11:26

《Ａ股焦點》半導體板塊活躍，傳DeepSeek華為在芯片設計上密切合作

　　半導體板塊表現活躍，恒玄科技(滬:688608)、銀河微電(滬:688689)升20%封板，瑞芯微(滬:603893)漲停，摩爾線程(滬:688795)走高5.9%，燧原科技(滬:688801)升超4%。

　　內媒報道，DeepSeek正與華為密切合作，從軟件適配深入AI芯片設計。知情人士透露，華為工程師已在DeepSeek辦公室駐扎較長時間，將大模型訓練中的實際需求納入下一代芯片的設計決策，包括如何分配計算任務，以及如何在處理器之間傳輸數據。


《經濟通通訊社20日專訊》

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