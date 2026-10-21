《中國要聞》蘇州市委書記范波晤三星電子副社長：冀擴大在蘇投資布局，聯合開展技術攻關

三星電子蘇州研發中心啟動儀式昨日在蘇州工業園區舉行。蘇州市委書記范波會見了三星電子副社長、生產技術研究所所長李坽洙一行，並出席啟動儀式。市委副書記、市長王維參加會見。



據介紹，該中心是三星海外首家智能製造研究所，將依托中國完備的產業鏈與人才優勢，主攻製造自動化、機器人、智能生產系統的研發創新，支撐三星全球業務迭代升級。



范波稱，蘇州正牢牢把握上海與蘇州重點領域同城化發展、上海（長三角）國際科技創新中心關鍵支點、國家新型工業化示範區三大戰略性抓手，因地制宜發展新質生產力，著力建設「1030」產業體系，培育壯大「10+10」重點產業，打造具有國際競爭力的「智能製造之城」。他希望三星集團持續擴大在蘇州的產業投資和項目布局，深化產業鏈協同，放大研發中心效應，聯合開展技術攻關、市場拓展、人才引育，實現更高水平互利共贏。



李坽洙感謝蘇州給予企業的支持幫助。他表示，蘇州產業基礎深厚、營商環境良好、發展前景廣闊。三星將以研發中心啟動為契機，導入更多創新資源、高端人才，深化與蘇州產業鏈創新鏈對接合作，推動形成更多標誌性合作項目，共享中國市場廣闊機遇。



《經濟通通訊社21日專訊》