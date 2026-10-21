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AH股新聞

21/10/2026 08:07

中國移動(00941)第三季盈利273億人幣跌12%，首三季盈利跌近8%

　　中國移動(00941)(滬:600941)公布，截至9月30日止第三季盈利約273億元（人民幣．下同），按年跌12%，按季更跌45%，每股盈利1.26元，EBITDA為739億元，跌6.9%，EBITDA率30.5%，跌1.2個百分點，營業收入2423億元，跌3.4%，其中，主營業務收入2051億元，下降5.1%，其他業務收入372億元，增長7.2%。

　　該集團指，首三季盈利1062億元，下降7.9%，每股盈利4.9元。EBITDA為2475億元，下降6.7%，EBITDA佔主營業務收入比為37.6%，營運收入7803 億元，下降1.8%。其中，主營業務收入6577億元，下降3.7%；其他業務收入1226億元，增長9.9%。該集團指，將繼續加快從通信運營企業向科技服務企業提能升級，一體推進通信網、算力網、智能網布局，增強通信、算力及智能服務融合創新。

　　業務營運數據方面，截至9月底，集團移動客戶總數達10.14億戶，期內淨增889萬戶，當中5G網絡客戶數佔7.02億戶。寬帶聯網客戶數達到3.42億戶，淨增1305萬戶。蜂窩物聯網方面，物聯網卡連接數為14.97億，淨增1503萬。


*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社21日專訊》

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