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AH股新聞

16/04/2025 13:08

《Ａ股行情》白官稱中國商品面臨２４５％關稅，滬深股市午後續跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美關稅戰再升溫，美國白宮最新行政命令顯示，因中方採取
報復行動，中國進口貨品面臨最高２４５％的關稅。
　
　　Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌０﹒６７％，跌幅較上午收市有所收窄，報３２４５﹒８點，
滬深３００指數跌０﹒７６％，深成指跌１﹒５７％。酒店飲食股向好，汽車股下跌。
　
　　美國總統特朗普早前暫緩大部分國家的對等關稅９０日，但對中國的關稅卻即時生效，並把
稅率大增至１２５％，連同之前因芬太尼為由施加的２０％稅率，實際增至１４５％。中國跟進
反制至對美國進口商品加徵關稅稅率１２５％，同時宣布，美國輸華商品在目前關稅水平下已無
市場接受可能性，如果美方再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。
　
　　國家統計局副局長盛來運今日在國新辦發布會表示，中國對某一個國家單一出口市場的依存
度在下降。在２０１８年，中國對美國的出口額佔出口總額的比重是１９﹒２％，２０２４年已
經下降到１４﹒７％。我們堅決反對美國搞關稅壁壘和貿易霸凌，這種做法損人不利己。從短期
來看，美國加徵高額關稅會對貿易和經濟帶來一定壓力，但是改變不了中國經濟持續長期向好的
大勢。（ｃｔ）

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