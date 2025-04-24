《行業數據》內地一季度貨運量同比增４﹒９％，快於去年全年水平

《經濟通通訊社２４日專訊》交通運輸部今日舉行例行新聞發布會，發布一季度相關數據。



一是貨運量增速快於去年全年水平，快遞業務量快速增長。一季度，完成營業性貨運量

１３０﹒６億噸，同比增長４﹒９％，增速較去年全年加快１個百分點。分方式看，鐵路、公路

、水路、民航貨運量分別完成１２﹒５億噸、９４﹒９億噸、２３﹒１億噸和２２４萬噸，同比

分別增長１﹒０％、５﹒４％、４﹒９％和１１﹒７％。完成快遞業務量４５１﹒４億件，同比

增長２１﹒６％。



二是港口吞吐量保持增長，集裝箱吞吐量增長較快。一季度，完成港口貨物吞吐量４２﹒２

億噸，同比增長３﹒２％，其中內、外貿同比分別增長４﹒１％和１﹒４％。完成集裝箱吞吐量

８３０３萬標箱，同比增長８﹒２％，其中內、外貿航線同比分別增長３﹒６％和１１﹒５％。



三是跨區域人員流動持續旺盛，「春運」規模創歷史新高。一季度，完成跨區域人員流動量

１７３﹒９億人次，同比增長４﹒０％。分方式看，鐵路、水路、民航客運量分別完成１０﹒７

億人次、５４８６萬人次和１﹒９億人次，同比分別增長５﹒９％、下降２﹒６％和增長

４﹒９％；公路人員流動量完成１６０﹒７億人次，同比增長３﹒９％。「春運」期間完成跨區

域人員流動量９０﹒２億人次，規模創歷史新高。



四是交通固定資產投資規模高位運行，鐵路水路投資增長較快。一季度，完成交通固定資產

投資６７５２億元人民幣，規模總體保持高位。分方式看，鐵路、水路投資保持較快增長，同比

分別增長５﹒２％和１０﹒２％。（ｊｑ）

