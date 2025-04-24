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AH股新聞

24/04/2025 11:48

《神州金融》螞蟻消金去年淨利潤３０﹒５億，同比增１９倍

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據傳化智聯（深：００２０１０）２０２４年年報披露，
２０２４年，重慶螞蟻消費金融有限公司（下稱「螞蟻消金」）實現營業收入１５２﹒１億元（
人民幣．下同），相比２０２３年同期的８６﹒３億元增長７６﹒２％；淨利潤３０﹒５億元，
相比２０２３年同期的１﹒５億元增長１９０６﹒７％。數據顯示，２０２４年末，螞蟻消金的
總資產規模達到３１３７﹒５億元，相比２０２３年同期的２３９６﹒７億元增長了超過３０％

　
　　截至２０２４年６月末，螞蟻消金資產總額為２７１６﹒０億元。２０２４年上半年，螞蟻
消金實現營業收入約５９﹒８億元，淨利潤約９﹒２億元。據此估算，２０２４年下半年，螞蟻
消金實現淨利潤超過２０億元。
　
　　螞蟻消金成立於２０２１年６月４日，主要承接螞蟻集團旗下「花唄」、「借唄」業務。傳
化智聯２０２２年１１月以９﹒２７億元認購螞蟻消金新增註冊資本，從而持有其５﹒０１％的
股份，躋身第五大股東。
　
　　２０２３年９月，傳化智聯與螞蟻集團、渝富華貿、杭金數科、舜宇光學、魚躍醫療、博冠
科技以共計４５億元認購螞蟻消金新增註冊資本４５億元，其中傳化智聯以自有資金約２﹒３億
元增資螞蟻消金，增資完成後持股比例仍為５﹒０１％不變。（ｓｌ）

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