《中國要聞》人行等六部門發文提振消費：對服務消費加大信貸支持

《經濟通通訊社２４日專訊》據人行網站，為完善擴大消費長效機制，更好滿足消費領域金

融服務需求，近日中國人民銀行、國家發展改革委、財政部、商務部、金融監管總局、中國證監

會等六部門聯合印發《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》（以下簡稱《意見》）。從支

持增強消費能力、擴大消費領域金融供給、挖掘釋放居民消費潛力、促進提升消費供給效能、優

化消費環境和政策支撐保障等六個方面提出１９項重點舉措。



＊鼓勵對旅遊、教育、居民服務等經營主體發放貸款＊



《意見》指出，強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持，發展債

券、股權等多元化融資渠道；聚焦消費重點領域加大金融支持，結合消費場景和特點創新金融產

品。加大對符合條件的消費行業經營主體首貸、續貸、信用貸、中長期貸款支持力度；鼓勵利用

政府性融資擔保增信措施，支持更多消費領域貸款投放。



同時，鼓勵引導金融機構針對批發零售、住宿餐飲、文體娛樂、旅遊、教育、居民服務等服

務消費重點領域的各類經營主體發放貸款；支持金融機構在確保覆蓋經營成本和商業可持續前提

下自主理性定價，合理適度擴大客戶支持範圍。



＊支持符合條件消費金融公司等發行金融債券＊



《意見》指出，支持符合條件的文化、旅遊、教育等服務消費領域企業發行債券；支持符合

條件的消費金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司發行金融債券，拓寬資金來源，擴大消費信

貸規模；推動個人汽車、消費、信用卡等零售類貸款資產證券化增量擴面。



支持生產、渠道、終端等消費產業鏈上符合條件的優質企業通過發行上市、「新三板」掛牌

等方式融資；鼓勵有條件的地方利用政府投資基金，以市場化方式參與康養、文旅等消費重點項

目和數字、綠色等新型消費領域。鼓勵發行消費ＥＴＦ等特色投資產品。



此外，發揮汽車金融公司專營特色功能，豐富居民購車消費信貸產品供給，做好對汽車經銷

商的信貸支持；鼓勵商業銀行、消費金融公司、汽車消費公司和小額貸款公司在符合監管要求前

提下，相互合作、優勢互補，開發符合各類消費場景需求的金融產品。



＊創新適應家庭財富管理需求的金融產品＊



《意見》稱，要支持居民就業增收，增強消費信心；深入實施創業擔保貸款政策，鼓勵因地

制宜適當放寬創業擔保貸款申請條件；創新適應家庭財富管理需求的金融產品，規範居民投資理

財業務，提高居民財產性收入。



同時，要支持優化保障體系，提升消費意願；發展商業長期護理保險；推動商業健康保險加

大創新藥支持力度；支持發展老年旅遊保險，鼓勵擴大旅遊保險覆蓋面。



今年５月，中國人行宣布設立５０００億元人民幣額度「服務消費與養老再貸款」，激勵引

導金融機構加大對住宿餐飲、文體娛樂、教育等服務消費重點領域和養老產業的金融支持。

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