《中日關係》中國外交部促高市早苗收回涉台言論：膽敢武力介入，中方必痛擊

日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事即日本有事」言論，暗示日本可能武力介入台海，引起各方譁然。中國外交部發言人林劍今日再於例行記者會回應稱，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，高市早苗還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。



林劍強調，日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。中方將堅定捍衛國家主權和領土完整，正告日方必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。



至於美國國務院發言人低調回應高市相關言論，強調美國反對任何一方單方面改變台海現狀，支持台海兩岸對話，林劍重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，停止損害中美關係和台海和平穩定。

《經濟通通訊社13日專訊》