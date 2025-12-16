2025年1-11月及2024年主要數據一覽:
|同比變動(%)
|金額(億元人民幣)
|國內生產總值
|2025年第三季
|+4.8
|354500
|2025年第二季
|+5.2
|341778
|2025年第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|2024年第四季
|+5.4
|373726
|2024年第三季
|+4.6
|341758
|2024年第二季
|+4.7
|328838
|2024年第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2025年11月
|＋0.7
|(CPI)
|1-11月
|0
|工業生產者出廠價格
|2025年11月
|-2.2
|(PPI)
|1-11月
|-2.7
|社會消費品零售總額
|11月
|+1.3
|43898
|城鎮固定資產投資
|1-11月
|-2.6
|444035
|工業增加值
|11月
|+4.8
|貨幣供應 M2
|2025年11月底
|+8
|人民幣新增貸款
|2025年11月
|3900
|1-11月
|15.36萬
|外匯儲備
|2025年11月底
|33464億美元
|出口
|2025年11月
|+5.9
|3303.5億美元
|進口
|2025年11月
|+1.9
|2186.7億美元
|外貿
|2025年首11月
|順差
|10758.5億美元
|FDI
|1-10月
|-10.3
|6219.3
|製造業採購經理指數
|2025年11月
|49.2
|按月升0.2個百分點
